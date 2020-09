Coronavirus a Pomezia, scende a quota 40 il numero degli attualmente positivi. Salgono a 87 i guariti (Di martedì 22 settembre 2020) Coronavirus, Salgono a 87 i cittadini guariti nel Comune di Pomezia. Ad oggi sono 40 gli attualmente positivi al Covid-19 (-1 rispetto al precedente aggiornamento), di cui 37 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso struttura ospedaliera. Sono 42 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Leggi anche: Coronavirus Lazio, contagi in costante salita: 238 nuovi casi e 4 decessi. Fortemente monitorato il sud pontino su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020)a 87 i cittadininel Comune di. Ad oggi sono 40 glial Covid-19 (-1 rispetto al precedente aggiornamento), di cui 37 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati presso struttura ospedaliera. Sono 42 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non). Leggi anche:Lazio, contagi in costante salita: 238 nuovi casi e 4 decessi. Fortemente monitorato il sud pontino su Il Corriere della Città.

