Comunali 2020, Salvini e la previsione su Lesina (Foggia): "Un sindaco l'abbiamo già eletto". E invece non si è raggiunto il quorum (Di martedì 22 settembre 2020) Lesina, questa volta, non si Lega e a vincere le Comunali è il partito degli astensionisti. Per soli 58 voti infatti Lesina Azzurra, unica lista candidatasi a trazione leghista nel Comune del Foggiano, capeggiata dall'ex vice sindaco Primiano Di Mauro, non supera l'esame del quorum. Merito forse di due grossi comitati L'Altra Lesina e No quorum, che hanno invitato i cittadini a non ritirare la scheda delle Comunali. Nel comune del Foggiano, oltre che per il rinnovo del consiglio comunale, il 20 e il 21 settembre si votava per il referendum e le Regionali, che hanno rispettivamente registrato un'affluenza del 60,52% e del 52,99%. Mentre per le Comunali l'affluenza si ...

