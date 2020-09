Cittadinanza a Luis Suarez ottenuta con una truffa: Guardia di finanza nell'ateneo di Perugia (Di martedì 22 settembre 2020) La Cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. È quanto ha accertato un’inchiesta della Guardia di finanza e della Procura di Perugia, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia.Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall’attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Laitaliana diè statacon una. È quanto ha accertato un’inchiesta delladie della Procura di, con i militari delle Fiamme Gialle che stanno acquisendo documentazione’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia.Dalle indagini è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall’attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova.

HuffPostItalia : Cittadinanza a Luis Suarez ottenuta con una truffa: Guardia di finanza nell'ateneo di Perugia - AmigoMeeee_ : RT @NicoSchira: Non siamo su Scherzi a Parte! La cittadinanza italiana di Luis #Suarez sarebbe stata ottenuta con una truffa. Dalle indagin… - ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: LA CITTADINANZA ITALIANA DI LUIS SUAREZ E’ STATA OTTENUTA CON UNA TRUFFA: LA FINANZA IN ATENEO - Zebratus : RT @LucaFiorino24: Notizia Ansa La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa. Dalle indagini è emerso che gli… - Ruggero1991 : RT @NicoSchira: Non siamo su Scherzi a Parte! La cittadinanza italiana di Luis #Suarez sarebbe stata ottenuta con una truffa. Dalle indagin… -