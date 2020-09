Caso Suarez, Mazzocchi: “Facciano chiarezza anche FIGC e Serie A” (Di martedì 22 settembre 2020) “Sul Caso Suarez è stato già scritto e detto tutto. Ora però si faccia chiarezza sulle responsabilità. Su Chi. E Perché. Lo faccia la Magistratura ma anche FIGC e Serie A. Altrimenti Suarez resterà semplicemente una tendenza su Twitter“. È questo il tweet scritto dal giornalista Marco Mazzocchi in merito all’inchiesta della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona Luis Suarez. Sul Caso #Suarez è stato già scritto e detto tutto.Ora però si faccia chiarezza sulle responsabilità. Su Chi.E Perché.Lo faccia la Magistratura ma ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “Sulè stato già scritto e detto tutto. Ora però si facciasulle responsabilità. Su Chi. E Perché. Lo faccia la Magistratura maA. Altrimentiresterà semplicemente una tendenza su Twitter“. È questo il tweet scritto dal giornalista Marcoin merito all’inchiesta della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore del Barcellona Luis. Sulè stato già scritto e detto tutto.Ora però si facciasulle responsabilità. Su Chi.E Perché.Lo faccia la Magistratura ma ...

Adnkronos : Caso #Suarez, intercettazione: 'Stipendio da 10 mln, deve passare l'esame' - fanpage : ULTIM'ORA 'Con uno stipendio da 10 milioni deve passare l'esame', 'Non spiccica una parola di italiano'. Caso… - GoalItalia : Caso #Suarez, il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, svela: 'Vicenda conseguente ad attività già in cors… - MaioneEnnio : RT @IlMonociglio: L’esaminatrice di #Suarez all’università di #Perugia era assolutamente imparziale. Non fate caso al suo ultimo tweet! htt… - fabrianobasket : Altra indiscrezione sul caso #Suarez: pare che ad accompagnarlo in auto a Perugia sia stato Alvaro Recoba. -