Calciomercato Juve, Morata è a Torino. Milan e Lazio, le ultime notizie (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata è a Torino per la firma del contratto. Fabio Paratici ha effettuato ieri il blitz che ha chiuso l'operazione-lampo per riportare alla Juventus lo spagnolo dell'Atletico Madrid, che ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaroè aper la firma del contratto. Fabio Paratici ha effettuato ieri il blitz che ha chiuso l'operazione-lampo per riportare allantus lo spagnolo dell'Atletico Madrid, che ha ...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - SkySport : Dzeko resta alla Roma: finita la telenovela di calciomercato. Titolare contro la Juve - tony62550278 : RT @cmdotcom: #Chirico: '#Suarez, telenovela scandalosa: la speranza è di mandare in B la Juve, quando un altro uruguagio...' - bubka1972 : RT @cmdotcom: Caso #Suarez, il Colonnello della Gdf Sarri: 'La #Juve ha organizzato l'esame, al momento non è indagata' -