Basta coi voli a zigzag Come l' Ue vuole tagliare l' inquinamento aereo

SilvyKin92 : @RobertoTerenzi1 @Giuditt28468367 Ma perché in Paesi vicini al nostro è realtà? Perché qui ci lamentiamo e basta Mo… - Stefano_1402 : Ci voleva una pandemia x far tornare gli italiani coi piedi x terra e guardare alle cose concrete a chi fa (con tut… - sarabanda_ : @artacum Caro amico, nn sn ancora diventato scemo: i parlamentari li hanno sempre i 5stelle. Direi basta coi veti... - STINSOUIS : basta coi polls sui colori dei telefoni a nessuno piacciono i telefoni colorati - nicole_zaia : @BimbiMeb @CarloCalenda Bipolarismo netto: bianco e nero!!Basta coi fiumi di discorsi da pseudo intellettuali di si… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta coi

EuropaToday

Un ottimo Spinazzola e un buon Pedro non fanno uno Dzeko. La si può mettere così, semplice. Troppo semplice però rispetto ad uno zero a zero della Roma a Verona ...L’Europa avverte San Marino: “Basta colpi di mano sulla giustizia”. Dopo le epurazioni di questa estate, da Strasburgo è arriva una diffida al governo del Titano dove i giudici denunciano una sistemat ...