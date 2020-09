26 anni da Friends: 12 cose che non sai (Di martedì 22 settembre 2020) Il 22 settembre 1994 andava in onda la prima di “Friends”: 12 cose che ancora non sai della serie tv più amata degli anni ’90 Friends – 26 anni dopo: la serie più amata degli anni ’90 Friends è lo sfondo iconico della Tv degli anni ’90, dopo 26 anni la sitecom creata da David Crane e Marta Kauffman continua ad essere apprezzata. Difatti Friends vanta il merito di aver dato vita ad un nuovo tipo di narrazione, totalmente affermatasi con il diffondersi delle Serie Tv, come genere narrativo indipendente e alternativo. Sei amici a Manhattan, tre ragazzi e tre ragazze: Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 22 settembre 2020) Il 22 settembre 1994 andava in onda la prima di “”: 12che ancora non sai della serie tv più amata degli’90– 26dopo: la serie più amata degli’90è lo sfondo iconico della Tv degli’90, dopo 26la sitecom creata da David Crane e Marta Kauffman continua ad essere apprezzata. Difattivanta il merito di aver dato vita ad un nuovo tipo di narrazione, totalmente affermatasi con il diffondersi delle Serie Tv, come genere narrativo indipendente e alternativo. Sei amici a Manhattan, tre ragazzi e tre ragazze: Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David ...

