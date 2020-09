Verona-Roma, Diawara in campo ma non poteva: Fonseca rischia lo 0-3 a tavolino (Di lunedì 21 settembre 2020) Si tinge di giallo Verona-Roma, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. E non per l’esclusione di Edin Dzeko, relegato in panchina per oltre novanta minuti, ma per quanto successo al centrocampista Amadou Diawara. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Come era esattamente lo scorso anno, ma nel mentre Diawara ha compiuto ventitré anni e quest’anno però non ci sarebbe stato lo spostamento tra le due liste. Il regolamento prevede lo 0-3 a tavolino. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Si tinge di giallo, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. E non per l’esclusione di Edin Dzeko, relegato in panchina per oltre novanta minuti, ma per quanto successo al centrocampista Amadou. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it,non avrebbe potuto scendere in, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla(come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Come era esattamente lo scorso anno, ma nel mentreha compiuto ventitré anni e quest’anno però non ci sarebbe stato lo spostamento tra le due liste. Il regolamento prevede lo 0-3 a

