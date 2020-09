Unipol | riacquisto titoli prestito senior chiuso con conferimenti al 27 | 25%

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –annuncia i risultati finali deldelobbligazionario“€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021”, oggetto di. Al termine del periodo di adesione, lo scorso 18 settembre, risultano conferitiper un ammontare nominale complessivo pari a 86.471.000 euro, che rappresenta approssimativamente il 27,25% dell’importo nominale complessivo deiin circolazione, pari a 317.352.000 euro. Ilda parte dideivalidamente conferiti è condizionato al buon esito dell’emissione del nuovoobbligazionarioavvenuta in data 16 settembre ed alla ...

