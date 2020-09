Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 11:10 (Di lunedì 21 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum 46 milioni di elettori alle urne ieri alle 23 affluenza al 39 e 38 % oggi seggi aperti fino alle ore 15 c’è tempo ancora appunto per votare numeri importanti sul taglio dei parlamentari dicevamo aveva votato alle ore 23 poco meno del 40% degli aventi diritto per le regionali l’affluenza è stata del 41 e 37 sempre alle 23 l’affluenza per le comunali è stata del 49 e 60 l’emergenza coronavirus Dunque fermato l’affluenza alle urne nel primo election Day dell’era covid nel rispetto dei protocolli anti pandemia sono stati garantiti distanze percorsi regolamentati e disinfettanti anche oggiobbligatorio mascherini assenza di febbre montaggio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum 46 milioni di elettori alle urne ieri alle 23 affluenza al 39 e 38 % oggi seggi aperti fino alle ore 15 c’è tempo ancora appunto per votare numeri importanti sul taglio dei parlamentari dicevamo aveva votato alle ore 23 poco meno del 40% degli aventi diritto per le regionali l’affluenza è stata del 41 e 37 sempre alle 23 l’affluenza per le comunali è stata del 49 e 60 l’emergenza coronavirus Dunque fermato l’affluenza alle urne nel primo election Day dell’era covid nel rispetto dei protocolli anti pandemia sono stati garantiti distanze percorsi regolamentati e disinfettanti anche oggiobbligatorio mascherini assenza di febbre montaggio ...

fanpage : I dati di oggi purtroppo ci dicono che aumentano i pazienti in terapia intensiva - fanpage : L'elogio dell'Oms al nostro Paese ???? - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - RedazioneDedalo : Enna – Giarrizzo (M5S) – “Accolgo con favore l’apertura di fascicoli per presunte irregolarità al Comune e all’Asp”… - ciampaglia60 : RT @fanpage: Il Principe Carlo: “L’emergenza ambientale eclisserà la pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. A Madrid nuovo lockdown di due settimane per 858.000 abitanti Fanpage.it Prysmian prova a limitare i danni con dichiarazioni AD

Prysmian -0,3% prova a limitare i danni in una seduta molto difficile per le borse e in particolare per il settore industriale. Sui mercati azionari pesano le ultime ipotesi sul rallentamento del rimb ...

Roma, colpi di pistola fra i bagnanti «È stato un regolamento di conti»

Ieri sera lo hanno riportato in sala operatoria per un nuovo intervento. Il secondo nell’arco della stessa giornata all’ospedale San Camillo per Selavdi Shehaj, albanese di 38 anni, compagno della tit ...

Pensione, notizie pensioni ultima ora

Pensione e riforma pensioni, il governo accelera. Cosa succedee dopo quota 100, le ultime notizie pensione Pensione, arrivano novità dal confronto fra governo e sindacati, al lavoro per gettare le bas ...

Prysmian -0,3% prova a limitare i danni in una seduta molto difficile per le borse e in particolare per il settore industriale. Sui mercati azionari pesano le ultime ipotesi sul rallentamento del rimb ...Ieri sera lo hanno riportato in sala operatoria per un nuovo intervento. Il secondo nell’arco della stessa giornata all’ospedale San Camillo per Selavdi Shehaj, albanese di 38 anni, compagno della tit ...Pensione e riforma pensioni, il governo accelera. Cosa succedee dopo quota 100, le ultime notizie pensione Pensione, arrivano novità dal confronto fra governo e sindacati, al lavoro per gettare le bas ...