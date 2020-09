TikTok, come i «prof» stanno conquistando il social più amato dai teen (Di lunedì 21 settembre 2020) In tempi di smart school, anche ai social è chiesto di fare la loro parte. TikTok, per esempio, già piattaforma più amata dai giovanissimi, da qualche tempo ha cominciato a guadagnare consensi anche tra i prof. Che - attenzione - non la usano per giocare anche loro al lip sync, ma ne fanno un strumento di apprendimento, andando a prendersi gli allievi lì dove passano il loro tempo libero. E così, capita sempre più spesso che scorrendo la lista dei video del giorno, uno studente d’un tratto avvisti un prof , pronto a offrirgli una lezione di inglese o di grammatica. E da quel momento non può più farne a meno. La grammatica inglese, in pillole, di Sandro Marenco A mettere a fuoco la tendenza, qualche giorno fa ci ha pensato l’hashtag #backtoschool, sotto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) In tempi di smart school, anche aiè chiesto di fare la loro parte., per esempio, già piattaforma più amata dai giovanissimi, da qualche tempo ha cominciato a guadagnare consensi anche tra i. Che - attenzione - non la usano per giocare anche loro al lip sync, ma ne fanno un strumento di apprendimento, andando a prendersi gli allievi lì dove passano il loro tempo libero. E così, capita sempre più spesso che scorrendo la lista dei video del giorno, uno studente d’un tratto avvisti un, pronto a offrirgli una lezione di inglese o di grammatica. E da quel momento non può più farne a meno. La grammatica inglese, in pillole, di Sandro Marenco A mettere a fuoco la tendenza, qualche giorno fa ci ha pensato l’hashtag #backtoschool, sotto ...

NicolaPorro : #regionali,bella la metafora di #Vespa,#palazzochigi rischia di essere come quel palazzo terremotato con la facciat… - franzrusso : Come previsto, alla fine Donald Trump ha dato il via libera all’accordo tra ByteDance, proprietaria di #TikTok, e… - fattoquotidiano : Banchi a rotelle usati come autoscontro: video diventa virale su TikTok (e Salvini lo rilancia). Ma l’autore specif… - patagarroso : @matteorenzi Ormai non ti resta che fare i tiktok come @RazziAntonio - giovann58134961 : -