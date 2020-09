Tiki Taka 2020 Chiambretti | cast e ospiti prima puntata

(Di lunedì 21 settembre 2020), ildell'ottava edizione,Filippo Inzaghi e Massimo Ferrero” riparte da stasera alle ore 23.40 su Italia 1. Dopo 7 edizioni con Pierluigi Pardo, il nuovo conduttore è Piero. Tra conferme e new entry, ildisarà composto da Giampiero Mughini, Franco Ordine, Ivan Zazzaroni ...

Chi è Piero Chiambretti, il nuovo conduttore di ‘Tiki Taka’. La carriera e la vita privata del grande tifoso del Torino. ROMA – Piero Chiambretti è il nuovo conduttore di Tiki Taka. Il presentatore gr ...Torna stasera in seconda serata ,su Italia 1 "Tiki Taka" sarà condotto da Piero Chiambretti al suo esordio come conduttore di un programma sportivo.. Riparte la Serie A e torna “Tiki Taka”, il talk show sportivo di Italia 1, curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, e diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionat ...