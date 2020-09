Stiglitz: “Nella ripresa post Covid le banche centrali devono fare di più: loro intervento per sanare i debiti pubblici ora non è un rischio” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il denaro non dovrebbe semplicemente ricostruire l’Europa: dovrebbe ricostruire un’Europa migliore”. Parola di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel 2001, che domenica in collegamento con il festival Pordenonelegge ha detto di aver apprezzato la strada “solidaristica” imboccata dall’Unione europea per la ripresa post Covid. Ma non è ancora abbastanza, secondo l’economista. E soprattutto non è sufficiente il pur notevole sforzo delle banche centrali, compresa la Bce che sta comprando titoli di Stato a ritmi senza precedenti. “L’austerità che ha caratterizzato la precedente crisi dell’euro sembra essere stata finalmente accantonata in favore di un approccio comunitario, volto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il denaro non dovrebbe semplicemente ricostruire l’Europa: dovrebbe ricostruire un’Europa migliore”. Parola di Joseph, premio Nobel per l’economia nel 2001, che domenica in collegamento con il festival Pordenonelegge ha detto di aver apprezzato la strada “solidaristica” imboccata dall’Unione europea per la. Ma non è ancora abbastanza, secondo l’economista. E soprattutto non è sufficiente il pur notevole sforzo delle, compresa la Bce che sta comprando titoli di Stato a ritmi senza precedenti. “L’austerità che ha caratterizzato la precedente crisi dell’euro sembra essere stata finalmente accantonata in favore di un approccio comunitario, volto al ...

