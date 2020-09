“Sta venendo giù tutta la strada”: violento nubifragio, le strade diventano fiumi in piena (Di lunedì 21 settembre 2020) violento nubifragio a Rocca di Papa, nel comune più alto dei Castelli Romani. Intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 21 settembre, una fortissima tempesta d’acqua si è abbattuta sulle strade del centro causando forti disagi alla viabilità. Le strade sono diventate veri e propri fiumi in piena, tanta la quantità d’acqua che è caduta a … L'articolo “Sta venendo giù tutta la strada”: violento nubifragio, le strade diventano fiumi in piena Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020)a Rocca di Papa, nel comune più alto dei Castelli Romani. Intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 21 settembre, una fortissima tempesta d’acqua si è abbattuta sulledel centro causando forti disagi alla viabilità. Lesono diventate veri e propriin, tanta la quantità d’acqua che è caduta a … L'articolo “Stagiùla strada”:, leinTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CarloCalenda : Ultimi giorni di lavoro sul Rapporto di politica industriale dell’UE, prima del voto in Commissione. Il bimbo sta v… - fffitalia : Ieri siamo tornati a scuola. In sicurezza, ci viene detto. Noi di una cosa sola siamo sicuri, al momento: la crisi… - michaestiel : mi sento un po' malino, mi sta venendo l'ansia e sono oramai certa che quando partirò non mancherò praticamente a nessuno - LucioMM1 : @fgavazzoni qualche soddisfazione ce la togliamo nei diritti (es per le droghe finalmente il mainstream sta venendo… - retrofuturjsm : Che palle all'uni a Milano fanno i corsi di pallavolo ma io seguo online quindi non posso andare???????????? vedendo haik… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sta venendo Puglia: Renzi, 'Emiliano e Fitto sono il passato' Affaritaliani.it