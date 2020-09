Sistemi di raccomandazione | come personalizzare l’esperienza utente

Leggi su bufale

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il successo ottenuto negli ultimi anni da aziendeNetflix, Amazon e Youtube (solo per citarne alcuni) può essere in parte ricondotto all’utilizzo estenuante deidi(SR nel seguito): algoritmi in grado di suggerire ad ogniun prodotto che sia il più rilevante possibile per l’stesso. La sezione “suggerimenti per te” di Netflix o quella “consigliati in base ai tuoi interessi” di Amazon sono ottimi esempi di SR. Lì vengono proposti film o prodotti significativi per l’in base al suo comportamento passato o alle sue caratteristiche. Tecnicamente parlando esistono due tipi di SR: il metodo del filtro collaborativo (collaborative filtering) e quello basato sui contenuti (content ...