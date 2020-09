Sampdoria-Candreva | Ferrero a Milano per chiudere

DiMarzio : La #Sampdoria ci prova per #Candreva - DiMarzio : #Calciomercato #Sampdoria, le parole di #Ferrero sulle trattative per #Keita e #Candreva - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sampdoria, Ferrero a Milano per avere Candreva - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Sampdoria, Ferrero a Milano per avere Candreva - salines_simone : E nel frattempo #Ferrero conferma tutto @vivoperlinter -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Candreva

GENOVA - Missione del presidente Massimo Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Antonio Candreva. La Sampdoria avrebbe trovato l'intesa per il cartellino dell'esterno nerazzurro sulla base di ...(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Missione del presidente Massimo Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Antonio Candreva. La Sampdoria avrebbe trovato l'intesa per il cartellino dell'esterno ...Antonio Candreva è vicino a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Come riportato da Calciomercato.com la Sampdoria al momento resta in pole per l’esterno nerazzurro, come confermato anche da ...