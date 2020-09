Riforme, Speranza istituisce commissione per assistenza anziani (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha istituito una commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. 'I mesi del coronavirus - ha spiegato - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, ha istituito unaper la riforma dell'sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. 'I mesi del coronavirus - ha spiegato - ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha istituito una commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. "I mesi del coronavirus - ha spiegato - ha ...

Anziani, da Speranza commissione per riformare cure e assistenza. Presiede Mons. Paglia

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha istituito con decreto una commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. A presiederla sarà Mons. Vincenz ...

Anziani, Speranza: istituita commissione per la riforma dell'assistenza

Sarà presieduta da monsignor Vincenzo Paglia: "Prezioso strumento per favorire la transizione verso l'assistenza domiciliare, il sostegno alle famiglie e la telemedicina" ...

Sarà presieduta da monsignor Vincenzo Paglia: "Prezioso strumento per favorire la transizione verso l'assistenza domiciliare, il sostegno alle famiglie e la telemedicina" ...