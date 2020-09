Referendum: Sì al 69,60%, No al 30,40% (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Lo spoglio si è concluso e i dati sono stati ufficializzati. Il 69,60% degli elettori - 16.917.589 in totale - ha scelto di confermare il taglio dei parlamentari recandosi al seggio per votare sì. Il fronte del No si è fermato 30,40% - 7.388.801 di elettori - mentre l'affluenza dopo due giorni di votazioni non ha superato il 54% (53,84% degli aventi diritto). AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Secondo i dati ufficiali, quando sono state ormai scrutinate 21.920 sezioni su 61.622, il Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari si conferma in netto vantaggio, al 68,52% contro il 31,48% dei No.Secondo la quarta proiezione di Opinio Italia per la Rai, relativa al 41% del campione, il Sì è al 68,1 contro il 31,9% dei No. L'affluenza provvisoria al voto secondo quanto comunica il Viminale è pari al 54,46% ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21.00 - Lo spoglio si è concluso e i dati sono stati ufficializzati. Il 69,60% degli elettori - 16.917.589 in totale - ha scelto di confermare il taglio dei parlamentari recandosi al seggio per votare sì. Il fronte del No si è fermato 30,40% - 7.388.801 di elettori - mentre l'affluenza dopo due giorni di votazioni non ha superato il 54% (53,84% degli aventi diritto). AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Secondo i dati ufficiali, quando sono state ormai scrutinate 21.920 sezioni su 61.622, il Sì alsul taglio dei parlamentari si conferma in netto vantaggio, al 68,52% contro il 31,48% dei No.Secondo la quarta proiezione di Opinio Italia per la Rai, relativa al 41% del campione, il Sì è al 68,1 contro il 31,9% dei No. L'affluenza provvisoria al voto secondo quanto comunica il Viminale è pari al 54,46% ...

Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ha largamente vinto anche in provincia di Bergamo: il 70,26% di voti favorevoli (contro il 29,74% di No) è di poco superiore al ...

IMOLA. Imola trascina il circondario, in fatto di affluenza per il voto al referendum con il 69,37% (ai seggi non è manc ...

Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ha largamente vinto anche in provincia di Bergamo: il 70,26% di voti favorevoli (contro il 29,74% di No) è di poco superiore al