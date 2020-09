Haifisch77 : RT @annidicera: Quando chiedi alla nonna di andare a votare #affluenza #Referendum #Covid_19 #ElezioniRegionali2020 #coronavirus https://… - infoitinterno : Referendum, nonna Lisa vota a 109 ann a Città di Castelloi: 'Un dovere, le regole si rispettano' - italiaserait : Exit poll Referendum: il 60-64% si sarebbe espresso per il Sì. Nonna Lisa, immagine dell’Election Day - Notiziedi_it : Referendum: “nonna Lisa” va a votare a 109 anni - CiaoKarol : BRAVA NONNA LUISA CHE HA VOTATO A 109 ANNI ?????? ++ Referendum: vince il Sì? ++ -

"Se bisogna andare a votare si va a votare. Le regole sono regole e si rispettano". Paladina di una "democrazia vera", a 109 anni, Luisa Zappitelli, nonna Lisa, non ha sentito ragioni e stamattina si ...ROMA. I primi dati diffusi dal Viminale dicono che alle 23 l'affluenza per referendum costituzionale ed elezioni regionali, è vicina al 40 per cento. Sono, va detto, ancora dati parziali. Alle 19 per ...Neanche il coronavirus ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni (li compirà l'8 novembre), si è recata al seggio di Città di Castello (Perugia) ed ha votato per il referendum costituz ...