Referendum: exit poll danno vittoria al Sì (60-64%). Regionali: testa a testa in Puglia, in Toscana di poco avanti Giani (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Urne chiuse e primi exit poll sui risultati di Referendum e Regionali. Secondo il Consorzio Opinio Italia per la Rai il Sì sarebbe passato con una percentuale compresa tra il 60% e il 64%, No compreso quindi tra 36%-40%. Primo dati arrivano sull'affluenza che, secondo quanto comunica il Ministero dell'Interno, si attesta al 53,49% per il Referendum. Leggermente superiore per quanto riguarda le Regionali a 57,29% (il dato considera però solo Campania, Liguria, Puglia e Veneto, mentre i dati di Marche, Toscana e Valle d'Aosta non sono comunicati dal Viminale). Sul fronte dei risultati delle Regionali, secondo le espressioni di voto raccolte fuori dai ...

