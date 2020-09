PS5 | PS Plus Collection non è come Game Pass ma è il modo migliore per introdurre i giocatori nell' universo PlayStation

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 settembre 2020) E' meglio non confonderela risposta di PS5 a Xboxcertamente non lo vede in questo, con il CEO Jim Ryan che ha recentemente detto che Sony "non ha intenzione di mettere i suoi nuovi titoli in un modello di abbonamento", chiarendo che la società "semplicemente non lo considera un modello sostenibile".Invece,; più utile vedere il servizio PSappena rivelatouna "guida per principianti", un'introduzione'ecosistemaper chierà a PS5.Dal day one di PS5, gli abbonati a PSpotranno scaricare e giocare ...