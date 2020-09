Plebiscito per Luca Zaia. I veneti lo premiano con oltre il 75%. E la sua lista triplica i voti della Lega (Di lunedì 21 settembre 2020) Per Luca Zaia è un Plebiscito popolare. I veneti premiano il governatore uscente con percentuali bulgare. La terza proiezione Rai, con una copertura del campione del 46%, fotografa l’esponente leghista in vantaggio con il 75,9% contro il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni fermo al 15,6%. Che non ci fosse partita era ampiamente prevedibile, ma i numeri superano le più rosee aspettative. Plebiscito per Zaia riconfermato con il 75 per cento Zaia era sostenuto compattamente da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. oltre che da due liste civiche “Zaia presidente” e “lista Veneto Autonomia”. Ed è proprio la performance ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Perè unpopolare. Iil governatore uscente con percentuali bulgare. La terza proiezione Rai, con una copertura del campione del 46%, fotografa l’esponente leghista in vantaggio con il 75,9% contro il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni fermo al 15,6%. Che non ci fosse partita era ampiamente prevedibile, ma i numeri superano le più rosee aspettative.perriconfermato con il 75 per centoera sostenuto compattamente da, Fratelli d’Italia e Forza Italia.che da due liste civiche “presidente” e “Veneto Autonomia”. Ed è proprio la performance ...

