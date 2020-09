Perché una giornata dura 24 ore? (Di lunedì 21 settembre 2020) (immagine: Getty Images)A qualcuno potrà suonare strano ma la Terra non ci mette 24 ore esatte per completare una rotazione (360°) su se stessa, bensì 23 ore, 56 minuti, 4 secondi. 24 ore, in realtà, è il tempo necessario perché il Sole torni nella stessa posizione del cielo. Un’animazione, realizzata da James O’Donoghue dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa, mostra bene la differenza tra giorno siderale (23 ore e 56 minuti) e giorno solare (24 ore). Eccola. https://www.youtube.com/watch?time continue=5&v=WWw4JY2dNXM&feature=emb logo&ab channel=MichelvanBiezen In pratica, spiega O’Donoghue,è tutta questione di punti di riferimento: il Sole o le altre stelle? Definendo una giornata come l’arco di ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (immagine: Getty Images)A qualcuno potrà suonare strano ma la Terra non ci mette 24esatte per completare una rotazione (360°) su se stessa, bensì 23, 56 minuti, 4 secondi. 24, in realtà, è il tempo necessario perché il Sole torni nella stessa posizione del cielo. Un’animazione, realizzata da James O’Donoghue dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa, mostra bene la differenza tra giorno siderale (23e 56 minuti) e giorno solare (24). Eccola. https://www.youtube.com/watch?time continue=5&v=WWw4JY2dNXM&feature=emb logo&ab channel=MichelvanBiezen In pratica, spiega O’Donoghue,è tutta questione di punti di riferimento: il Sole o le altre stelle? Definendo unacome l’arco di ...

