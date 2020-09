Perché ora tutti vogliono sposarsi a Gibilterra (Di lunedì 21 settembre 2020) Piccolo territorio britannico d’oltremare nel profondo sud della Penisola Iberica, a una manciata di chilometri dal Marocco, Gibilterra è una terra bella e selvaggia che non è mai stata tra le più celebri mete turistiche, ma ora è in cima alla lista dei desideri di tante coppie di tutto il mondo che desiderano sposarsi. Promessi sposi che, bloccati i festeggiamenti nel proprio Paese per via delle restrizioni dovute all’epidemia, volano fino a qui, al confine dell’Europa, approfittando di collegamenti comodi, prezzi bassi e burocrazia decisamente snella per pronunciare il sì della vita. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Piccolo territorio britannico d’oltremare nel profondo sud della Penisola Iberica, a una manciata di chilometri dal Marocco, Gibilterra è una terra bella e selvaggia che non è mai stata tra le più celebri mete turistiche, ma ora è in cima alla lista dei desideri di tante coppie di tutto il mondo che desiderano sposarsi. Promessi sposi che, bloccati i festeggiamenti nel proprio Paese per via delle restrizioni dovute all’epidemia, volano fino a qui, al confine dell’Europa, approfittando di collegamenti comodi, prezzi bassi e burocrazia decisamente snella per pronunciare il sì della vita.

marattin : E con una consigliera regionale che invita a votare si per “un sacco di ragioni che non vi dico perché vi annoiereb… - TeresaBellanova : Eccoci al seggio, per votare @ivanscalfarotto e @ItaliaViva. Per scegliere di stare dalla parte del riformismo, del… - EnricoLetta : È la volta buona di una vera Politica Migratoria???? ?? Sì, se si rispettano 4 principi non negoziabili. E se si supe… - ZioMartinelli : @EsercitoCrucian #Imbarazzante...#vergognoso non perché gioca con la figlia, perché lo fa guidando... Quel signore… - carmen_distaso : RT @Nonha_stata: Chiariamo una cosa, qualcuno vince non per meriti, ma perché l'elettorato si tappa il naso. È il motivo per cui ha vinto B… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ora Perché ora tutti vogliono sposarsi a Gibilterra Vanity Fair.it