“Pensavi di avere il microfono spento, ora mando in onda”. Il tranello di Barbara D’Urso a Cecchi Paone (Di lunedì 21 settembre 2020) Clamoroso tranello di Barbara D’Urso ad Alessandro Cecchi Paone. La scenetta è andata in onda durante l’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso’ e ha visto protagonista la conduttrice e il giornalista e ospite fisso dei suoi salotti. “Pensavi di avere il microfono spento, ma ora mando in onda tutto. Sei un asino”, ha detto la conduttrice interrompendo per un attimo la trasmissione per far pagare al suo opinionista quanto dichiarato di nascosto. Peccato per Alessandro Cecchi Paone, che non sapendo di avere il microfono ancora acceso, aveva parlato male di una trasmissione della D’Urso mentre si trovava dietro le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) ClamorosodiD’Urso ad Alessandro. La scenetta è andata in onda durante l’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso’ e ha visto protagonista la conduttrice e il giornalista e ospite fisso dei suoi salotti. “Pensavi diil, ma orain onda tutto. Sei un asino”, ha detto la conduttrice interrompendo per un attimo la trasmissione per far pagare al suo opinionista quanto dichiarato di nascosto. Peccato per Alessandro, che non sapendo diilancora acceso, aveva parlato male di una trasmissione della D’Urso mentre si trovava dietro le ...

