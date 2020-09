Papa Francesco: al Sonnenschein, 'ognuno di noi è bello agli occhi di Dio' (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Sono felice di vedere le vostre facce, e leggo nei vostri occhi che anche voi siete contenti di stare un po' con me'. è il saluto del Papa ai piccoli ospiti del Centro per l'autismo Sonnenschein austriaco, ricevuti oggi in udienza. 'La ... Leggi su agensir (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Sono felice di vedere le vostre facce, e leggo nei vostriche anche voi siete contenti di stare un po' con me'.; il saluto delai piccoli ospiti del Centro per l'autismoaustriaco, ricevuti oggi in udienza. 'La ...

