Palermo, Odjer: “A Catania ero minorenne adesso so cosa posso dare ai rosanero” (Di lunedì 21 settembre 2020) Prime parole da nuovo centrocampista del Palermo per Moses Odjer. L'ex Catania è intervenuto in sala stampa presentandosi ai nuovi tifosi. Quando è arrivata l’offerta del Palermo ho subito detto sì senza pensarci un attimo. In Sicilia ho già giocato con Catania e Trapani e mi sono sempre trovato bene. Questa regione mi ha lanciato calcisticamente parlando e ricordo quando sono arrivato a Catania a 17 anni, non sapevo neanche parlare italiano. Anche l’esperienza con il Trapani è stata bella. Nessun dubbio ho avuto quando mi ha cercato il Palermo e i due giorni di attesa mi sono serviti per sistemarmi ed eccomi qui. Mi sono allenato a casa e in palestra e sono a disposizione del mister ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 settembre 2020) Prime parole da nuovo centrocampista delper Moses. L'exè intervenuto in sala stampa presentandosi ai nuovi tifosi. Quando è arrivata l’offerta delho subito detto sì senza pensarci un attimo. In Sicilia ho già giocato cone Trapani e mi sono sempre trovato bene. Questa regione mi ha lanciato calcisticamente parlando e ricordo quando sono arrivato aa 17 anni, non sapevo neanche parlare italiano. Anche l’esperienza con il Trapani è stata bella. Nessun dubbio ho avuto quando mi ha cercato ile i due giorni di attesa mi sono serviti per sistemarmi ed eccomi qui. Mi sono allenato a casa e in palestra e sono a disposizione del mister ...

ItaSportPress : Palermo, Odjer: 'A Catania ero minorenne adesso so cosa posso dare ai rosanero' - - tifosipalermoit : #Palermo, #Odjer: 'Della Sicilia ho bei ricordi: questa regione ha rilanciato la mia carriera. A Catania sono arriv… - tifosipalermoit : #Palermo, #Odjer: 'C'è tanta voglia di vincere il campionato. Il Palermo non merita questa categoria e faremo di tu… - tifosipalermoit : #Palermo, #Odjer: 'Non ho avuto modo di parlare molto con mister Boscaglia, solo un po' fuori lo stadio. Con il mio… - tifosipalermoit : #Palermo, #Odjer: 'Sto lavorando tanto, ho giocato anche con continuità a Salerno, ma ancora non basta per raggiungere livelli alti'. -