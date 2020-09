Luigi Bianco nuovo presidente di Federmanager Napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) La consultazione di tutti gli iscritti dell’organismo di rappresentanza dei dirigenti industriali di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ha eletto a larga maggioranza alla presidenza Luigi Bianco e ha designato il nuovo comitato direttivo, il collegio di controllo interno e il collegio dei probiviri. La commissione elettorale ha insediato il nuovo comitato direttivo che ha eletto Bruno Scordo segretario, Vincenza Barba tesoriere, Ciro Sigillo per le tematiche sindacali, Agostino Litigio per la previdenza e assistenza e Antonio Gatta per gli studi e lo sviluppo industriale. Il presidente Luigi Bianco, a norma di Statuto, ha quindi designato Antonio Scuotto e Carmine Chieffo quali vice presidenti di Federmanager ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) La consultazione di tutti gli iscritti dell’organismo di rappresentanza dei dirigenti industriali di, Avellino, Benevento e Caserta, ha eletto a larga maggioranza alla presidenzae ha designato ilcomitato direttivo, il collegio di controllo interno e il collegio dei probiviri. La commissione elettorale ha insediato ilcomitato direttivo che ha eletto Bruno Scordo segretario, Vincenza Barba tesoriere, Ciro Sigillo per le tematiche sindacali, Agostino Litigio per la previdenza e assistenza e Antonio Gatta per gli studi e lo sviluppo industriale. Il, a norma di Statuto, ha quindi designato Antonio Scuotto e Carmine Chieffo quali vice presidenti di...

Napoli, 21 set. (Labitalia) - La consultazione di tutti gli iscritti dell'organismo di rappresentanza dei dirigenti industriali di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ha eletto a larga maggioranza ...

