Live Non è la D’Urso, “Patrizia De Blanck è la nipote di Benito Mussolini e non ha nessuna origine nobiliare” (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena su una delle protagoniste più discusse e controverse del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni studi effettuati dalla redazione del settimanale Oggi e dal direttore Umberto Brindani sono emersi degli elementi nuovi e spiazzanti su Patrizia de Blanck. Anzitutto il titolo nobiliare. Secondo alcuni controlli incrociati, la De Blanck ha dato tre diverse versioni sulle sue origini. Semplicemente sembra che la verità sia che il padre adottivo Guglielmo de Blanck sarebbe “conte” perché un suo antenato ha ottenuto il titolo nel 1400, in seguito a una donazione. L’esperto di araldica Pierfelice Degli Uberti ha aggiunto: “Sono andato a vedere l’elenco ufficiale della nobiltà italiana edito dallo Stato nel 1921. Tra le famiglie non risulta nessuna famiglia De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Colpo di scena su una delle protagoniste più discusse e controverse del Grande Fratello Vip. Secondo alcuni studi effettuati dalla redazione del settimanale Oggi e dal direttore Umberto Brindani sono emersi degli elementi nuovi e spiazzanti su Patrizia de. Anzitutto il titolo nobiliare. Secondo alcuni controlli incrociati, la Deha dato tre diverse versioni sulle sue origini. Semplicemente sembra che la verità sia che il padre adottivo Guglielmo desarebbe “conte” perché un suo antenato ha ottenuto il titolo nel 1400, in seguito a una donazione. L’esperto di araldica Pierfelice Degli Uberti ha aggiunto: “Sono andato a vedere l’elenco ufficiale della nobiltà italiana edito dallo Stato nel 1921. Tra le famiglie non risultafamiglia De ...

