Le borse europee a picco per il virus ma anche per la maxi-inchiesta sulle banche

fattoquotidiano : I nuovi lockdown affossano le borse europee. A picco i titoli legati ai viaggi e le banche - SecchiElias : #RT @notiziae: #COVID19, il timore di una 'seconda ondata' porta in rosso le principali Borse europee. - Dome689 : RT @fattoquotidiano: I nuovi lockdown affossano le borse europee. A picco i titoli legati ai viaggi e le banche - EURACTIVItalia : Le borse europee riaprono in calo e la #BCE sta pensando di espandere l'orizzonte temporale delle sue misure espans… - ticinonews : Covid, lunedì nero per le borse europee -

Ultime Notizie dalla rete : borse europee

Se Trump ha tagliato le tasse per un trilione di dollari nel 2018, Biden alzerà le tasse di 4 trilioni colpendo le imprese e i redditi alti. In compenso Biden ha in programma spese aggiuntive ancora p ...Avvio di settimana in profondo rosso per le Borse europee, con Milano che perde il 3,3%, e con i titoli petroliferi e i bancari in sofferenza. Si tratta del peggior calo da luglio. A pesare non solo i ...Come anticipato ieri sera su milanofinanza.it, la Commissione europea ha deciso questa mattina di concedere ai mercati finanziari 18 mesi per ridurre la loro esposizione alle controparti centrali (CCP ...