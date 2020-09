La rivelazione sulla contessa De Blanck: "È la nipote di Mussolini" - (Di lunedì 21 settembre 2020) Roberta Damiata La contessa De Blank continua a far parlare di sé. L'ultima rivelazione choc non la vorrebbe nobile come ha sempre detto, ma nipote di Mussolini Impossibile non parlare in questo momento della contessa Patrizia De Blanck, concorrente del Grande Fratello che con le sue uscite colorite e il suo modo di parlare irriverente È la preferita del pubblico. Ma ora con la busta “choc gold” ci sono delle rivelazioni che la riguardano e che di sicuro faranno molto parlare. A Live infatti ci sono dei documenti che ipotizzano che la contessa non avrebbe veramente questo titolo nobiliare. Giovanni Ciacci, tra gli opinionisti, racconta che queste voci girano da un po’ come quelle che lei non sarebbe figlia di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roberta Damiata LaDe Blank continua a far parlare di sé. L'ultimachoc non la vorrebbe nobile come ha sempre detto, madiImpossibile non parlare in questo momento dellaPatrizia De, concorrente del Grande Fratello che con le sue uscite colorite e il suo modo di parlare irriverente; la preferita del pubblico. Ma ora con la busta “choc gold” ci sono delle rivelazioni che la riguardano e che di sicuro faranno molto parlare. A Live infatti ci sono dei documenti che ipotizzano che lanon avrebbe veramente questo titolo nobiliare. Giovanni Ciacci, tra gli opinionisti, racconta che queste voci girano da un po’ come quelle che lei non sarebbe figlia di ...

Notiziedi_it : Live non è la D’Urso: rivelazione choc sulla De Blanck. E’ una vera contessa oppure no? | Video Mediaset - FedeCast1982 : RT @rprat75: Rondo per Davis: tripla allo scadere del sorpasso Lakers! Los Angeles vince sulla sirena: 2-0 nella serie. Davis straordinario… - Fprime86 : RT @rprat75: Rondo per Davis: tripla allo scadere del sorpasso Lakers! Los Angeles vince sulla sirena: 2-0 nella serie. Davis straordinario… - DelbonoRoberto : RT @rprat75: Rondo per Davis: tripla allo scadere del sorpasso Lakers! Los Angeles vince sulla sirena: 2-0 nella serie. Davis straordinario… - rprat75 : Rondo per Davis: tripla allo scadere del sorpasso Lakers! Los Angeles vince sulla sirena: 2-0 nella serie. Davis st… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione sulla La rivelazione sulla contessa De Blanck: "È la nipote di Mussolini" ilGiornale.it Fausto Leali, rivelazione clamorosa sulla moglie: “È successo all’inizio”

Fausto Leali, nel corso di un’intervista, ha fatto una rivelazione clamorosa sulla sua storia con la moglie: ecco le parole del cantante Fausto Leali, rivelazione clamorosa sulla moglie: le parole del ...

Home Infotainment Live non è la D’Urso: rivelazione choc sulla De Blanck. E’ una...

A Live non è la D’urso si discute sui veri natali della contessa De Blanck: è Contessa oppure no? Interviene in studio anche l’ultimo fidanzato della donna, Antonio Scala. C’è chi sostiene che Patrizi ...

Enola Holmes: anteprima dell’indagine della sorella di Sherlock

Quanti sono i fratelli Holmes? In ogni rivisitazione vista o letta del mito di Sherlock Holmes abbiamo sempre saputo che il celebre investigatore, nato dall’inventiva di Sir Arthur Conan Doyle, aveva ...

Fausto Leali, nel corso di un’intervista, ha fatto una rivelazione clamorosa sulla sua storia con la moglie: ecco le parole del cantante Fausto Leali, rivelazione clamorosa sulla moglie: le parole del ...A Live non è la D’urso si discute sui veri natali della contessa De Blanck: è Contessa oppure no? Interviene in studio anche l’ultimo fidanzato della donna, Antonio Scala. C’è chi sostiene che Patrizi ...Quanti sono i fratelli Holmes? In ogni rivisitazione vista o letta del mito di Sherlock Holmes abbiamo sempre saputo che il celebre investigatore, nato dall’inventiva di Sir Arthur Conan Doyle, aveva ...