Juventus, perché Morata non è Dzeko (Di lunedì 21 settembre 2020) Dzeko è il piano A, Morata il piano B. Ma sembrerebbe aver vinto il piano B. Inutile girarci intorno o aggiungere altro. La Juve aspetta(va) buone nuove dalla questione Milik-Roma ma si è dovuta cautelare tornando fortemente sullo spagnolo. E, così dicono le ultime news, accelerando anche improvvisamente sulla trattativa. Ma cosa significa? Il piano B è spesso un ripiego, un’alternativa, e in questo caso non sembra essere da meno. Per sfortuna di Pirlo, che sin dal suo insediamento sulla panchina bianconera ha chiesto sempre il bosniaco come prima scelta, vedendosi passare davanti Suarez, Cavani, Giroud, Morata. La domanda viene spontanea: perché Pirlo preferisce Dzeko? Perché Dzeko è trascinatore, è bomber. Perché ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)è il piano A,il piano B. Ma sembrerebbe aver vinto il piano B. Inutile girarci intorno o aggiungere altro. La Juve aspetta(va) buone nuove dalla questione Milik-Roma ma si è dovuta cautelare tornando fortemente sullo spagnolo. E, così dicono le ultime news, accelerando anche improvvisamente sulla trattativa. Ma cosa significa? Il piano B è spesso un ripiego, un’alternativa, e in questo caso non sembra essere da meno. Per sfortuna di Pirlo, che sin dal suo insediamento sulla panchina bianconera ha chiesto sempre il bosniaco come prima scelta, vedendosi passare davanti Suarez, Cavani, Giroud,. La domanda viene spontanea: perché Pirlo preferisce? Perchéè trascinatore, è bomber. Perché ...

