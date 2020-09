Juventus, con Dzeko in standby ripartono i contatti per Morata (Di lunedì 21 settembre 2020) La pista che portava a Edin Dzeko che sembrava oramai prossimo a vestire la casacca della Juventus si è complicata, o perlomeno rallentata visto i problemi riscontrati tra Napoli e Roma per l’approdo di Arek Milik nella capitale, affare legato a quello del bosniaco, condizione che ha portato i bianconeri a valutare di nuovo nuovi profili per l’attacco. Ripartiti i contatti per Morata Il mancato “via libera” per Dzeko ha visto infatti nuovi contatti tra la Juventus e l’Atletico Madrid, club che detiene il cartellino di Alvaro Morata, nome che ha già indossato la casacca bianconera negli anni passati: l’idea, come rilevato dalla redazione del sito gianlucadimarzio.com sarebbe quella di un prestito a ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) La pista che portava a Edinche sembrava oramai prossimo a vestire la casacca dellasi è complicata, o perlomeno rallentata visto i problemi riscontrati tra Napoli e Roma per l’approdo di Arek Milik nella capitale, affare legato a quello del bosniaco, condizione che ha portato i bianconeri a valutare di nuovo nuovi profili per l’attacco. Ripartiti iperIl mancato “via libera” perha visto infatti nuovitra lae l’Atletico Madrid, club che detiene il cartellino di Alvaro, nome che ha già indossato la casacca bianconera negli anni passati: l’idea, come rilevato dalla redazione del sito gianlucadimarzio.com sarebbe quella di un prestito a ...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - UEFAcom_it : ?? Prima partita in Serie A con la #Juventus ? ? Primo gol in Serie A con la #Juventus ? Dai un voto a Dejan Kulu… - OptaPaolo : 1- Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia della #Juventus al sesto pallone giocato e con il pr… - PainterBeard : Forse l'acquisto dell'estate lo piazza l' #Inter con #Vidal ?? Adesso aspettiamo la risposta della #Juventus in que… - aylaf__ : RT @NicoSchira: Non solo il futuro di #Pellegrini nel menù del summit odierno tra #Raiola e la #Juventus: bianconeri restano in pressing pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus con Calcio, la serie A riparte con una sola certezza: la Juventus al comando Il Sole 24 ORE Vidal sbarca a Milano e suona la carica: “Ciao Inter, sono qui”

“Ciao Milano, ciao Inter: sono qui”. Con queste parole Arturo Vidal si è presentato ai tifosi nerazzurri dopo il suo sbarco a Milano. Dopo due stagioni, il centrocampista cileno lascia il Barcellona e ...

Mercato Juventus, Dzeko si allena con la Roma in attesa di notizie: ultimissime news

Le ultime notizie del 21 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Non sarà Luis Suarez il partner offensivo di Cristiano Ronaldo, ma anche di Kulusevski ...

Bonucci la prende di braccio in area: ecco perché non è stato dato il rigore

La nuova interpretazione del regolamento sancita da Rizzoli sottolinea: «Non si può togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo. Se il braccio non poteva essere più ritratto il ...

“Ciao Milano, ciao Inter: sono qui”. Con queste parole Arturo Vidal si è presentato ai tifosi nerazzurri dopo il suo sbarco a Milano. Dopo due stagioni, il centrocampista cileno lascia il Barcellona e ...Le ultime notizie del 21 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Non sarà Luis Suarez il partner offensivo di Cristiano Ronaldo, ma anche di Kulusevski ...La nuova interpretazione del regolamento sancita da Rizzoli sottolinea: «Non si può togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo. Se il braccio non poteva essere più ritratto il ...