In scooter col figlio neonato: multa da oltre 9mila euro (Di lunedì 21 settembre 2020) Catania, 21 set. (Adnkronos) - La polizia di Catania ha denunciato una coppia di coniugi che viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il figlioletto, un neonato di 26 giorni. I due sono stati sanzionati per 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada. La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre. Agli agenti hanno detto che stavano andando a far visita ad una zia. Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Catania, 21 set. (Adnkronos) - La polizia di Catania ha denunciato una coppia di coniugi che viaggiavano, senza casco, a bordo di unotenendo tra di loro illetto, undi 26 giorni. I due sono stati sanzionati per 9.158per vari illeciti previsti dal codice della strada. La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre. Agli agenti hanno detto che stavano andando a far visita ad una zia. Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo.

TV7Benevento : In scooter col figlio neonato: multa da oltre 9mila euro... - Adnkronos : In scooter col figlio neonato: multa da oltre 9mila euro - Lasiciliaweb : Catania, in scooter col figlio di 26 giorni CLICCA PER LEGGERE - infoitinterno : Capoliveri (Elba): scooter urta auto posteggiata, due persone trasferite col Pegaso a Livorno - BarabbaMarlin : @DiegoDeSilva3 mi pare di aver letto da qualche parte che col sellino cambia lo categoria, tipo diventano scooter e… -

Ultime Notizie dalla rete : scooter col In scooter col figlio neonato: multa da oltre 9mila euro Il Tempo In scooter col figlio neonato: multa da oltre 9mila euro

Catania, 21 set. (Adnkronos) - La polizia di Catania ha denunciato una coppia di coniugi che viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il figlioletto, un neonato di 26 giorn ...

Incidente a Leno, cade con lo scooter nel canale: morto 71enne

Leno (Brescia), 21 settembre 2020 - Venerdì era finito fuori strada con lo scooter, poco più di 24 ore dopo è morto in ospedale. Non ce l’ha fatta Emilio Calestani, il settantunenne di Castelletto di ...

Roma, terrore in banca come nei film: pistola puntata contro dipendenti e clienti, poi la fuga con lo scooter

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti ieri mattina, giovedì 17 settembre 2020, a Roma presso la filiale di Colli Aniene della BPM. Intorno alle 11.15 due banditi, armati e col volto travisa ...

Catania, 21 set. (Adnkronos) - La polizia di Catania ha denunciato una coppia di coniugi che viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il figlioletto, un neonato di 26 giorn ...Leno (Brescia), 21 settembre 2020 - Venerdì era finito fuori strada con lo scooter, poco più di 24 ore dopo è morto in ospedale. Non ce l’ha fatta Emilio Calestani, il settantunenne di Castelletto di ...Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti ieri mattina, giovedì 17 settembre 2020, a Roma presso la filiale di Colli Aniene della BPM. Intorno alle 11.15 due banditi, armati e col volto travisa ...