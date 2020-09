Il ray tracing è davvero una novità? - articolo (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo anni di onorato servizio, il sipario sta per calare sulle console current-gen, che lasceranno il passo alle nuove ammiraglie di casa Microsoft e Sony. Con lo showcase Playstation del 16 settembre abbiamo finalmente una panoramica completa su date di uscita e prezzo: Xbox Series X e Series S saranno disponibili a partire dal 10 novembre al prezzo di 499€ e 299€, mentre le due versioni di Playstation 5 arriveranno in Italia il 19 novembre con un costo di 499€ e 399€ per la versione only digital. Tutte le carte sono state dunque svelate e non resta che chiedersi cosa davvero si possa considerare di prossima generazione all'interno di questi nuovi hardware. La più evidente ed effettiva novità di PS5 e Series X e S, è il fisiologico passaggio dall'HDD a SSD, ormai uno standard anche su PC. Era più che prevedibile che anche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo anni di onorato servizio, il sipario sta per calare sulle console current-gen, che lasceranno il passo alle nuove ammiraglie di casa Microsoft e Sony. Con lo showcase Playstation del 16 settembre abbiamo finalmente una panoramica completa su date di uscita e prezzo: Xbox Series X e Series S saranno disponibili a partire dal 10 novembre al prezzo di 499€ e 299€, mentre le due versioni di Playstation 5 arriveranno in Italia il 19 novembre con un costo di 499€ e 399€ per la versione only digital. Tutte le carte sono state dunque svelate e non resta che chiedersi cosasi possa considerare di prossima generazione all'interno di questi nuovi hardware. La più evidente ed effettiva novità di PS5 e Series X e S, è il fisiologico passaggio dall'HDD a SSD, ormai uno standard anche su PC. Era più che prevedibile che anche ...

