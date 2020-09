Hanno vinto la prima edizione di X Factor | chi sono e cosa fanno oggi

(Di lunedì 21 settembre 2020)stati loro a vincere ladi Xma forse non tutti se li ricordano, soprattutto perché la loro carriera come gruppo è durata davvero poco: scopriamo chiLadi Xandava in onda nel 2008 quando al tavolo dei giudici sedevano Mara Maionchi, … L'articolo proviene da YesLife.it.

rtl1025 : ??? 'Tutti hanno diritto ad una seconda possibilità, Romano #Fenati, con umiltà, è ripartito e ieri con il Max Racin… - nairobals : Bg. Ieri sera, prima volta al bingo, ho vinto 168€, con tanto di “ho fatto TOMBOLA”. TOMBOLA, al bingo, CAPITE? Le… - RadiOndaBlu : Il Circolo Savoia, vince a Scauri il Trofeo Le Sirene di Ulisse 2020 - arsviolant : @ClaudioMassi1 @pdnetwork Furono tanti schieramenti politici. Di destra si sinistra, comunisti, socialisti ecc ecc.… - JTriplete : @SkySport Ma alle conferenze stampa del dopo partita la sedie dei giornalisti accreditati hanno una leggera scarica… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno vinto

Yeslife

Il Covid c’è ancora, gli Emmy Awards anche. Non potevano mancare all’appuntamento e non sono mancati. Anche se, le star della TV americana, sono state premiate direttamente dal salotto di casa. Gli Em ...TOYOTA GAZOO Racing ha ottenuto la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Le Mans con la TS050 HYBRID dopo una gara turbolenta ed entusiasmante sul Circuit de la Sarthe. Sébastien Buemi, Kazuki Nak ...È ripartito Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che va in onda ogni sabato pomeriggio, il 19 settembre è stata trasmessa la seconda puntata e come al solito gli ospiti famosi non sono mancati. Gaia, L ...