Gateau di patate crude

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 settembre 2020) Non c’è occasione sbagliata per questa ricetta di , una ricetta originale comoda e semplice da preparare. Pratica anche per chi ha poca esperienza in cucina, vediamo la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1,2 kg di150 g di prosciutto cotto120 g di formaggio a fette (affumicato)60 g di burro4-5 cucchiai di pangrattato1 uovo50 g di parmigiano reggiano grattugiatoSale fino q.b.Olio evo q.b.Pepe nero macinato q.b.Iniziamo la preparazione del , quindi sbucciate lee grattugiatele in uno scolapasta, poi sciacquate con l’acqua corrente fredda. A questo punto lasciate che leperdano l’eccesso di acqua e poi trasferitele in un canovaccio asciutto e pulito. Quando lesaranno asciutte mettetele in un contenitore con sale ...