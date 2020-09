Fortnite, il popolare gioco è un affare colossale. Anche per gli hacker (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo il suo debutto ufficiale nel 2017, il videogioco Fortnite è diventato un fenomeno mondiale, con 350 milioni di giocatori registrati in tutto il globo – per la maggior parte ragazzi dai 18 ai 24 anni – e un giro d’affari che nel solo 2019 era valutato in quasi due miliardi di dollari. Un fenomeno mondiale dunque, che non poteva nona ttirare l’attenzione Anche dei cybercriminali. Non dovrebbe sorprendere quindi che esista un mercato nero per Fortnite. Ma quello che impressiona è la dimensione e quanto questo possa essere redditizio, con hacker che riescono in alcuni casi a intascare Anche un milione di dollari all’anno, semplicemente rivendendo gli account rubati grazie al valore che alcuni di questi hanno raggiunto. Il tutto senza nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo il suo debutto ufficiale nel 2017, il videoè diventato un fenomeno mondiale, con 350 milioni di giocatori registrati in tutto il globo – per la maggior parte ragazzi dai 18 ai 24 anni – e un giro d’affari che nel solo 2019 era valutato in quasi due miliardi di dollari. Un fenomeno mondiale dunque, che non poteva nona ttirare l’attenzionedei cybercriminali. Non dovrebbe sorprendere quindi che esista un mercato nero per. Ma quello che impressiona è la dimensione e quanto questo possa essere redditizio, conche riescono in alcuni casi a intascareun milione di dollari all’anno, semplicemente rivendendo gli account rubati grazie al valore che alcuni di questi hanno raggiunto. Il tutto senza nemmeno ...

