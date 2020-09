Fedi rubate a cinque giorni dal matrimonio | ladro impietosito le restituisce

CiaoKarol : Roma. Gli rubano le fedi a 5 giorni dal matrimonio ma… accade un ‘miracolo’. Ecco la storia: Gli vengono rubate le… - adessocipenso : Sciacalli della peggior specie. -

Ultime Notizie dalla rete : Fedi rubate

Fanpage.it

Due mesi per avere le fedi, particolari, con inciso il loro nome all'interno. Poi, a cinque giorni dalle nozze, il dramma: dei ladri entrano nell'appartamento della sposa in via Cabrini a Garbatella, ...Al Grande Fratello Vip aleggia il mistero su Francesca Pepe. Entrata nella diretta di venerdì scorso, di professione modella, ci sono alcuni dubbi su delle sue dichiarazioni relative ...Due giovani devono sposarsi in meno di una settimana ma un ladro ruba loro le fedi nuziali. E lei, disperata, scrive un messaggio social per parlare della sua storia e magari fare si che chi ha fatto ...