Covid, l'Ue teme una nuova ondata E le Borse vanno a picco. I dati (Di lunedì 21 settembre 2020) Si aggrava il bilancio di Piazza Affari nelle prime fasi di contrattazioni sulla scia del pessimismo scatenato dall'incremento del casi di coronavirus in Europa e negli Stati Uniti: il Ftse arretra del 2,41% a quota 19.055 punti; All Share -2,51%. Negativi energetici (Enel -0,62%, Eni -2%), industriali (Ferrari -1,26%, Fca -3,77%) e Tim con un -2,12%. Tra i finanziari, Unicredit a -4,89%, Intesa Sanpaolo -3,64%, Mediobanca -3,70% e Generali a -2,47%.

