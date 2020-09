Corte Suprema russa liquida il partito di Navalny (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 21 SET - La Corte Suprema russa ha definitivamente abolito Russia Futura, il partito fondato da Alexei Navalny. Lo ha confermato la Corte a Interfax. L'anno scorso il ministero della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 21 SET - Laha definitivamente abolito Russia Futura, ilfondato da Alexei. Lo ha confermato laa Interfax. L'anno scorso il ministero della ...

Corriere : Anti abortista e fondamentalista: la candidata alla Corte Suprema - FiorellaMannoia : “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda… - 6000sardine : Ci lascia #RuthBaderGinsburg, giudice della Corte Suprema e portavoce mondiale dei diritti delle donne. Abbiamo sem… - SavioFicorella : RT @kattolikamente: Venerdi o sabato Trump annuncerà il prossimo giudice della Corte Suprema. Qui si fa il tifo per #AmyConeyBarrett, ottim… - Bix46581704 : RT @alanfriedmanit: Questa settimana Trump potrebbe nominare alla Corte Suprema una donna di destra estrema, una militante che vuole render… -