Coronavirus | il coordinatore del Cts Miozzo | «Una follia più di 1 000 persone allo stadio Ora la priorità è la scuola»

Prima la scuola, poi, semmai, gli stadi con l'obiettivo di non vanificare tutti gli sforzi profusi in questi mesi. È di questa opinione il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che si dice preoccupato per la ripresa dei grandi eventi. «A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso», ha detto in un'intervista a Il Corriere della Sera, parlando della situazione attuale della pandemia da Coronavirus, in Italia. Solo due giorni fa, il 19 settembre, dopo un incontro organizzato dal ministro Francesco Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e i ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, la decisione di riaprire le arene ...

