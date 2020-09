Calano i contagi nel salernitano: solo due casi a Centola (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata di ieri l’Asl Salerno ha registrato due positivi nel comune di Centola. E sempre dall’azienda sanitaria locale spiegano che: “All’ospedale di Sarno la momentanea emergenza era stata causata dalla presenza in pronto soccorso di un paziente con sintomi sospetti, per cui erano state prudenzialmente attivate tutte le procedure previste, compreso l’eventuale trasferimento presso una struttura Covid. Il caso, poi, si è rilevato negativo e quindi l’allarme è rientrato e le attività sono riprese normalmente”. Si sta intanto garantendo il voto ai cittadini in isolamento. Grazie alla collaborazione e all’impegno delle USCA di Scafati e Salerno è stato possibile assicurare il diritto di voto ai cittadini in isolamento domiciliare della provincia che ne avevano fatto richiesta per tempo. ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata di ieri l’Asl Salerno ha registrato due positivi nel comune di. E sempre dall’azienda sanitaria locale spiegano che: “All’ospedale di Sarno la momentanea emergenza era stata causata dalla presenza in pronto soccorso di un paziente con sintomi sospetti, per cui erano state prudenzialmente attivate tutte le procedure previste, compreso l’eventuale trasferimento presso una struttura Covid. Il caso, poi, si è rilevato negativo e quindi l’allarme è rientrato e le attività sono riprese normalmente”. Si sta intanto garantendo il voto ai cittadini in isolamento. Grazie alla collaborazione e all’impegno delle USCA di Scafati e Salerno è stato possibile assicurare il diritto di voto ai cittadini in isolamento domiciliare della provincia che ne avevano fatto richiesta per tempo. ...

Chiedonoperme : RT @marco70137529: In germania calano contagi e decessi. Ma i millemila negazionisti che hanno invaso Berlino senza mask sono già morti tut… - marco70137529 : In germania calano contagi e decessi. Ma i millemila negazionisti che hanno invaso Berlino senza mask sono già mort… - daniele19921 : RT @IlPrimatoN: L'emergenza che non c'è - aditrapani : RT @lasorelladiKarl: Crescono i contagi, calano i contagi, più tamponi, meno tamponi, meno ricoverati, più ricoverati, più TI, meno TI. Ne… - Monica22043399 : RT @lasorelladiKarl: Crescono i contagi, calano i contagi, più tamponi, meno tamponi, meno ricoverati, più ricoverati, più TI, meno TI. Ne… -