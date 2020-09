Almanacco del 21-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020)del giorno e Ben ritrovati Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 21 settembre chiesa ricorda San Matteo Apostolo il nome che deriva dall’ebraico matidia poi latinizzato in Matteo significa dono di Dio sono nati oggi Stephen King Ivano Fossati Filippa lagerback che noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi ce li abbiamo Roger Sì che ce li abbiamo Adesso sembra che non abbiamo avuto tempo ma ne andiamo subito a prendere in particolare gli auguri li andiamo a fare a Alessandro Ernesto Gianfranco Giorgio e Livia Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che oggi hanno un compleanno da festeggiare comunque unanella ricorrenza Tantissimi auguri di cuore a ciascuno di voi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 settembre 1904 termina il primo sciopero generale della Storia d’Italia dalla Camera del Lavoro di ...