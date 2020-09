Al momento nel Lazio Sì prevale con 69.7% preferenze (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Anche nel Lazio prevale il Si’ al referendum per il taglio dei parlamentari. Lo scrutinio e’ ancora all’inizio ma quando sono state scrutinate 2.981 sezioni su 61.622 il Si’ e’ largamente in testa con il 69,71% dei voti contro il 30,29% che per ora ottiene il No. Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Anche nelil Si’ al referendum per il taglio dei parlamentari. Lo scrutinio e’ ancora all’inizio ma quando sono state scrutinate 2.981 sezioni su 61.622 il Si’ e’ largamente in testa con il 69,71% dei voti contro il 30,29% che per ora ottiene il No.

Ultime Notizie dalla rete : momento nel I libri più venduti del momento nel mondo: le classifiche paese per paese Il Libraio MotoGP, Bagnaia e la visiera a strappo: “La sfortuna mi segue…”

Sfortunatissimo Pecco, caduto quando era in saldamente in testa, per via dalla presenza di una visiera a strappo in traiettoria Ancora una gara sfortunata per Pecco Bagnaia e la sua Pramac, il pilota ...

SALERNITANA: ecco il portiere della Sampdoria che interessa ai granata

Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente quello occupato dall’estremo difensore, al momento con una solo certezza chiamata ... con 71 reti subite e 19 match senza subire gol. Nel 2017/18 Belec ha l ...

Referendum 2020, anche nel Biellese stravince il SI: è al 68,32 %

Arrivano i primi dati dai seggi biellesi: il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari registra una netta vittoria del fronte del SI, a conferma del trend nazionale e degli exit poll ...

