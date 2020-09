Aereo si spezza e precipita nel Cremonese | muoiono pilota e paracadutista

(Di lunedì 21 settembre 2020) Castelverde, Cremona,, 21 settembre 2020 - Saranno la magistratura e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo a far luce sulle cause dell'incidente che è costato la vita a Stefano Grisenti, il ...

IL GIORNO

Castelverde (Cremona), 21 settembre 2020 - Saranno la magistratura e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo a far luce sulle cause dell'incidente che è costato la vita a Stefano Grisenti, il pi ...Gli sport estremi erano la sua passione. Li praticava da sempre. E proprio ieri l'ennesima sfida con se stesso, che consisteva nel lanciarsi da un ultraleggero come aveva fatto decine di volte, è stat ...Presentato all’Auditorium di CentroMarca Banca di Treviso il nuovo progetto di Bernardo Bernardini. Il Presidente di 4ALL Andrea Vidotti ha raccontato la storia di Bernardo che il 19 luglio 1996 per u ...