Usa-Iran, Pompeo: Sanzioni Onu in vigore. L'Ue e Mosca: è illegittimo (Di domenica 20 settembre 2020) Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato che da oggi torneranno in vigore le Sanzioni dell'Onu contro l'Iran. Pompeo ha sottolineato che gli Stati Uniti si attendono che tutti gli ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) Il segretario di Stato americano Mikeha annunciato che da oggi torneranno inledell'Onu contro l'ha sottolineato che gli Stati Uniti si attendono che tutti gli ...

RODOLFOPRENESTI : RT @bordoni_russia: Il Ministero degli Esteri russo intima agli Usa di smetterla di delegittimazione il consiglio di sicurezza ONU annuncia… - RadioItaliaIRIB : Iran, il secco No dell'ONU alla rivendicazione USA - RadioItaliaIRIB : Iran scrive all'ONU per denunciare tentativo USA di ripristinare sanzioni - 47simosogno : RT @bordoni_russia: Il Ministero degli Esteri russo intima agli Usa di smetterla di delegittimazione il consiglio di sicurezza ONU annuncia… - EureosCriss : RT @mittdolcino: Breaking Gli USA annunciano enormi pericoli di attentati 'al nitrato' in Europa per mano di Hezbollah. Ossia per mano dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Iran Iran-Usa, Pompeo: "Sanzioni Onu tornano in vigore". E minaccia di punire chi non le rispetta la Repubblica Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump strizza l'occhio al Qatar

Il Qatar, paese sunnita di “frontiera” nel Golfo in ambito anti sciita e Iran, ospita la più grande base militare ... Se da un lato la “gratificazione” da parte USA chiude sul nascere ogni polemica ...

Trump punirà chi esporta armi all’Iran

DALL’INVIATO A BEIRUT. Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a chi venderà armamenti all’Iran. La misura è stata decisa da Donald Trump dopo che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha respinto la propost ...

Ecco come Trump ha rovesciato gli schemi fallimentari di Obama in Medioriente

L’approfondimento di Atlantico Quotidiano dopo l’accordo fra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein siglato grazie a Trump Per comprendere gli Accordi di Abramo firmati a Washington il 15 settembre 2 ...

Il Qatar, paese sunnita di “frontiera” nel Golfo in ambito anti sciita e Iran, ospita la più grande base militare ... Se da un lato la “gratificazione” da parte USA chiude sul nascere ogni polemica ...DALL’INVIATO A BEIRUT. Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a chi venderà armamenti all’Iran. La misura è stata decisa da Donald Trump dopo che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha respinto la propost ...L’approfondimento di Atlantico Quotidiano dopo l’accordo fra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein siglato grazie a Trump Per comprendere gli Accordi di Abramo firmati a Washington il 15 settembre 2 ...