"Alessandro Di Battista mette tristezza", si legge nell'editoriale avvelenato di Marco Travaglio. Ma l'esponente 5 Stelle replica sui social: "Fa voli pindarici per attaccarmi, ma i giornali non sono il Vangelo". Acceso il battibecco tra Marco Travaglio e Alessandro Di Battista. Scoppiato a seguito della pubblicazione di un editoriale del direttore de Il Fatto Quotidiano, … L'articolo Travaglio, "Di Battista mette tristezza". E lui replica: "I giornali non sono il Vangelo" proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : #REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Marco Travaglio smonta le obiezioni del No [VIDEO] - fattoquotidiano : REFERENDUM, 10 RAGIONI PER DIRE SÌ A poche ore dal referendum costituzionale sul taglio dei @marcotravaglio spiega… - fattoquotidiano : #REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE, GUIDA AL VOTO Guarda il video con @marcotravaglio - Rosaria1949 : RT @lauracesaretti1: Per gli amanti del trash: oggi la scalmanata invettiva di Travaglio contro il suo ex pupillo Dibba (ricordate i suoi r… - querelami : Travaglio vs Di Battista -