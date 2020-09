Torvaianica, agguato in spiaggia. Spari tra i bagnanti, un ferito (Di domenica 20 settembre 2020) agguato in spiaggia a Torvaianica, a pochi chilometri da Roma: due soggetti a volto coperto arrivano in uno stabilimento balneare e aprono il fuoco contro un uomo. Paura a Torvaianica, dove due soggetti a volto coperto sono arrivati in spiaggia aprendo il fuoco tra i bagnanti colpendo un soggetto, un cittadino albanese che stava prendendo il sole. Stando alle prime ricostruzioni i due uomini sono entrati in uno stabilimento balneare. Uno, armato di pistola, è arrivato in spiaggia e ha aperto il fuoco contro il cittadino albanese, già noto agli uomini delle forze dell’ordine. Il soggetto è stato trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita. agguato in spiaggia a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)in, a pochi chilometri da Roma: due soggetti a volto coperto arrivano in uno stabilimento balneare e aprono il fuoco contro un uomo. Paura a, dove due soggetti a volto coperto sono arrivati inaprendo il fuoco tra icolpendo un soggetto, un cittadino albanese che stava prendendo il sole. Stando alle prime ricostruzioni i due uomini sono entrati in uno stabilimento balneare. Uno, armato di pistola, è arrivato ine ha aperto il fuoco contro il cittadino albanese, già noto agli uomini delle forze dell’ordine. Il soggetto è stato trasin ospedale. Non è in pericolo di vita.ina ...

MediasetTgcom24 : Agguato in spiaggia sul litorale romano: un ferito #torvaianica - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Agguato in spiaggia sul litorale romano: un ferito #torvaianica - CronacaSocial : ?? ULTIM'ORA. Agguato in spiaggia, tra i bagnanti. C'è un ferito. LEGGI? - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Agguato in spiaggia sul litorale romano: un ferito #torvaianica - FF_AAediPolizia : RT @concentrazione: Roma, agguato in spiaggia a Torvaianica: pregiudicato ferito a colpi di pistola -