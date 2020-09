Torino | tragico incidente in scooter | muore ragazzo di 30 anni

(Di domenica 20 settembre 2020) Nella mattinata di ieri, undi 30ha perso la vita in unin, consumatosi su via Pietro Cossa a. Ferito lievemente l’amico che si trovava a bordo del mezzo. In unstradale, consumatosi nella mattinata di ieri a, undi 30ha perso … L'articolo proviene da YesLife.it.

TorinoNews24 : Torino – Tragico incidente, perde il controllo dello scooter e muore... -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tragico

torinonews24.it

Nato nel 1887 in una famiglia con tredici figli, aveva una personalità brillante. Morì tragicamente nel 1945, su un treno mitragliato L’alpe Gabanna si trova a 1.633 metri, in una valle del territori ...Sono tanti i settori e i lavoratori rimasti tragicamente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Anche la dama del trono over Gemma Galgani è tra questi, e infatti lei stessa ha confessato che al momento ...E’ stato dimesso dall’ospedale Gerardo Ventrella, il giorno dopo l’arresto del pusher che, la prima notte d’agosto, gli aveva venduto la dose di cocaina che l’ha quasi ucciso. E che, quella stessa not ...